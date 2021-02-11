2021/02/11 | 02:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية، تركي المالكي، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إن التحالف "أحبط ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون في اليمن باتجاه خميس مشيط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف بقيادة السعودية يحبط هجوما جديدا للحوثيين على المملكة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف بقيادة السعودية يحبط هجوما جديدا للحوثيين على المملكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).