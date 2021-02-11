الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجاً لدعم الجزائر في مكافحة كورونا

2021/02/11 | 03:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر والسلطات الصحية الجزائرية الأربعاء، إطلاق برنامج بقيمة 43 مليون يورو لاحتواء تفشي فيروس كورونا في هذا البلد.

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