البريد الأميركي يكرم

2021/02/11 | 04:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط هيئة البريد في الولايات المتحدة لتكريم عالمة فيزيائية أميركية من أصل صيني، نظرا لمساهماتها الواسعة في مجال الفيزياء النووية، الذي يسيطر عليه الرجال.

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