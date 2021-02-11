اليوم الثاني من محاكمة عزل الرئيس السابق.. الادعاء: ترامب

2021/02/11 | 04:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهم المدّعون الديموقراطيون، الأربعاء، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الأربعاء، في اليوم الثاني من محاكمته في مجلس الشيوخ، بأنه كان "المحرّض الرئيسي" على اقتحام مقر الكونغرس، في السادس من يناير، وأعمال العنف التي رافقت ذلك.

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