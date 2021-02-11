قرابة مليار دولار.. أوبر تعلن عن خسائر خدمة النقل جراء كورونا

2021/02/11 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة أوبر، الأربعاء، عن خسارة ثقيلة أخرى تكبدتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، جراء تأثير الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل.

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