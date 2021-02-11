"لن نقف جانبا".. بلينكن: نواصل دعم أنظمة الدفاع السعودية وتوفير حل سياسي في اليمن

2021/02/11 | 06:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر وزير الخارجية الأميركي، آنتوني بلينكن، الاعتداءات الحوثية المتكررة على السعودية، وذلك خلال اتصال جمعه ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأربعاء.

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