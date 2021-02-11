2021/02/11 | 06:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أول اتصال هاتفي بنظيره الصيني، شي جينبينغ، منذ تولي الأول منصبه، عن قلقه من انتهاكات بكين لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، وعمليات "القمع" في هونغ كونغ، والممارسات التجارية "غير العادلة" لبكين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أول مكالمة مع الرئيس الصيني.. بايدن يعرب عن قلقه من انتهاكات بكين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أول مكالمة مع الرئيس الصيني.. بايدن يعرب عن قلقه من انتهاكات بكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).