العنف المنزلي في لبنان.. الأرقام تتضاعف و

2021/02/11 | 09:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تقارير مقتل ثلاث نساء في لبنان، في عنف منزلي، غضبا في أوساط المجتمع، حيث كشفت السلطات عن تضاعف تقارير العنف المنزلي في بلد حظي بالثناء على قوانين جديدة أقرها لحماية المرأة

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