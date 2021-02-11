بايدن يجري أول اتصال مع الرئيس الصيني

2021/02/11 | 09:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ليلة الخميس 11 فبراير لأول مرة منذ تنصيبه.وأفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض على موقعه الرسمي، بأن بايدن أكد خلال المحادثة مجددا الأولوية في حماية أمن وازدهار وصحة وحياة الشعب الأمريكي، إضافة إلى الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة.[…]

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