نائب عن الفتح: اعدام الارهابيين مطلب شعبي والبرلمان اتخذ دوره لضمان تنفيذ الاحكام

2021/02/11 | 09:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان اعدام الارهابيين اصبح مطلبا شعبيا، لافتا الى ان البرلمان جميع تواقيع لالزام رئاسة الجمهورية بالمصادقة على الاحكام.وقال كريم لـ /المعلومة/، ان “السياسيين والمتصدين للسلطة سيرتكبون جريمة بحق الشعب العراقي لو تصالحوا مع من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين”.واضاف ان “الكثير من التواقيع تم جمعها داخل البرلمان لالزام رئيس الجمهورية برهم صالح لتنفيذ احكام الاعدام الصادرة على الارهابيين الموجودين في السجون”.وحذر من قيام بعض الجهات باطلاق سراح الارهابيين الموجودين في السجون عبر الضغط السياسي حيث يعد اطلاق سراح المجرمين بعد القاء القبض عليهم كارثة كبرى”.



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