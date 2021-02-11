2021/02/11 | 09:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن نظام وقف إطلاق النار في ناغورني قره لا يزال قائما على طول خط التماس بأكمله.وأفادت الوزارة في بيان، أن “وقف إطلاق النار يتم الالتزام به على طول خط التماس بأكمله”.ولفت البيان إلى، أن “أكثر من 52 ألف مدني عادوا إلى أماكن إقامتهم في قره باغ، منذ بدء عملية حفظ السلام الروسي”.وكانت أذربيجان وأرمينيا قد توصلتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي نزاعا في إقليم قره باغ استمر نحو شهر ونصف.وينص الاتفاق على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع الروسية: وقف إطلاق النار في قره باغ مازال قائما عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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