2021/02/11 | 09:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت دراسة علمية حديثة، أن عقارا طبيا يستخدم في “كبح” الشهية، أظهر نتائج مشجعة للغاية في مكافحة البدانة، بعد أن أظهرت أبحاث قدرته على تخفيض وزن الجسم بنسبة تصل إلى 20 في المئة.وتوصلت الدراسة التي أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية، وتمحورت حول تأثير عقار “سيماغلوتيد” على السمنة، إلى أن أكثر من 35 في المئة من الأشخاص الذين تناولوا الدواء، فقدوا أكثر من خمس إجمالي وزن الجسم.ويؤثر عقار “سيماغلوتيد” على مركز الشهية في الدماغ، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الشعور بالجوع، وتخفيض السعرات الحرارية.وشارك في التجربة التي أجرتها كلية لندن الجامعية 1961 شخصا ممن يعانون زيادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يتحكم في مركز الشهية..



دواء جديد يسجل نتائج مبهرة للقضاء على السمنة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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