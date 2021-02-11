بيان لمجلس النواب: كيف تعاملت اللجنة المالية مع أضخم موازنة في تاريخ العراق؟

2021/02/11 | 09:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس النواب العراقي، بياناً تناول فيه كيفية تعامل اللجنة المالية مع ماوصفه بأضخم موازنة في تاريخ العراق.وجاء في بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “لم يكن الوضع الاقتصادي والسياسي طبيعياً أبداً حين تسلمت اللجنة المالية مسودة قانون الموازنة في ١٠/١/٢٠٢١ ، والتي تعتبر الأضخم في تاريخ …

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