نفط البصرة يتجاوز 62 دولاراً للمرة الأولى منذ أكثر من 12 شهراً

2021/02/11 | 09:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد يواصل سعر برميل النفط من خام البصرة الخفيف الارتفاع ويتجاوز الـ 62 دولاراً للمرة الأولى منذ أكثر من 12 شهراً.

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