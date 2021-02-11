هل سيغيب نيمار عن موقعة برشلونة؟

2021/02/11 | 09:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بات نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مهدداً بالغياب عن موقعة برشلونة، الثلاثاء المقبل، على ملعب كامب نو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وأشارت صحيفة ليكيب إلى أن نيمار سيجري اختبارات طبية وفحوصات، بعد مباراة كان بكأس فرنسا، لتحديد قوة إصابته العضلية.وأضافت أن هناك حالة من التشاؤم داخل أروقة النادي الباريسي بشأن قدرة نيمار على اللحاق بمواجهة الفريق الكتالوني.كما تابع مراسل الصحيفة الفرنسية، أن نيمار سيغيب عن مباراة برشلونة، ولن يلحق بالمواجهة إلا بمعجزة.وأصيب نيمار بعد مرور 55 دقيقة من مباراة كان، حيث غادر أرض الملعب، ليشارك مكانه كيليان مبابي.ولم يحسم ماوريسيو بوكيتينو […]

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