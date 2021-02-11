2021/02/11 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن أحد المصابين بفيروس كورونا، أشعل حريقا في مستشفى بويرتا ديل مار بمدينة قادش جنوب البلاد، مشيرة إلى أنه لم يصب أحد في الحادث.

وذكرت صحيفة "دياريو دي كاديز" أن الحريق اندلع في الطابق السادس من المستشفى.

وقال مصدر في المستشفى للصحيفة إن الحريق اشتعل من قبل مريض مصاب بفيروس كورونا، قيل إنه أشعل النار في فراشه.

وبحسب الصور التي التقطت من مكان الحادث والتي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، فإن الحريق اجتاح جناحين من المستشفى على الأقل.

فيما أوضحت الصحيفة أن المشتبه به اعتقل من قبل ضباط إنفاذ القانون.

وأشارت التقارير إلى أن رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث تسلقوا مخرج حريق المستشفى حتى الطابق السادس من أجل إخماد النيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسبانيا.. مصاب بكورونا يحرق المستشفى الذي يعالجه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسبانيا.. مصاب بكورونا يحرق المستشفى الذي يعالجه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).