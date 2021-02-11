المفوضية: 4 جهات تدقِّق بيانات مرشحي الانتخابات المقبلة.. سجلنا 236 حزباً و29 تحالفاً

2021/02/11 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تعتزم المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات، إرسال بيانات مرشحي الانتخابات المقبلة الى 4 جهات للتأكد من صحتها وتدقيقها، بينما أعلنت إجازة 236 حزباً وتسجيل 29 تحالفاً لخوض الانتخابات المزمع إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل.وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي لـ«الصباح»: إن «المفوضية تسلمت بيانات نحو 50 مرشحاً فرداً للمشاركة في الانتخابات المقبلة»، مبينةً أن من ضمن المرشحين 7 نساء، ومرشحا من المكون الايزيدي»،

وأضافت أنه «عند انتهاء مدة تسجيل المرشحين في الأول من آذار المقبل، ستقوم المفوضية بمراجعة البيانات لضمان عدم تكرارها، ومن ثم إرسال جميع الأسماء الى وزارتي التربية والتعليم العالي للتأكد من صحة شهاداتهم بعد أن اشترط قانون الانتخابات أن تكون شهادة المرشح من الاعدادية فما فوق، إضافة الى تدقيق القيود الجنائية لهم في وزارة الداخلية ومن ثم ترسل الى هيئة المساءلة والعدالة للتأكد من صحة موقفهم بعدم انتمائهم الى حزب البعث أو أحد الاجهزة القمعية التي كانت موجودة ابان النظام السابق».

وتوقعت الغلاي «وجود زيادة في عدد المرشحين خلال الايام المقبلة قبل انتهاء مدة تسلم بياناتهم من قبل المفوضية»،

وتابعت أن «عدد الاحزاب السياسية المجازة بلغ 236 حزباً سياسياً»، مشيرة الى «وجود 67 حزباً مسجلاً منذ الانتخابات السابقة أبدت رغبتها في المشاركة بالانتخابات المقبلة، إضافة الى وجود 69 حزبا جديدا قدمت بياناتها وهي قيد التسجيل، بينما بلغ عدد التحالفات السياسية 29 تحالفاً توزعت بواقع 25 تحالفاً كانت قد سجلتها المفوضية منذ الانتخابات السابقة، و4 تحالفات سجلت خلال المدة الحالية، إضافة الى 8 تحالفات اخرى قيد التسجيل، و6 تحالفات ابدت رغبتها بالمشاركة».

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