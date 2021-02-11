القضاء يصدر أحكاماً جديدة ضد مسؤولين وموظفين.. تعرف على التفاصيل

2021/02/11 | 09:39 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

اصدر القضاء العراقي، احكام بالسجن على مدراء مصرفين و4 موظفين اخرين عن جريمة تقاضيهم مبالغ مالية مق...

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