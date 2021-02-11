توافق نيابي على تمويل مشروع سيعالج اخطر ثغرة امنية بالعراق

2021/02/11 | 09:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابي النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، وجود توافق نيابي على تمويل مشروع سيعالج اخطر ثغرة امنية في العراق.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العراق يعاني من ضعف حقيقي في ملف الرادرات ووجود منظومة دفاع جوي تعالج اي اهداف مشبوهه تدخل سمائه دون اي موافقات رسمية مؤكدا بان هذا الضعف يمثل اخطر ثغرة امنية في البلاد وتسببت في الكثير من الخروقات”.

واضاف العزاوي،ان” هناك دعم نيابي شامل لمشروع وزارة الدفاع في بناء منظومة دفاع جوي متطورة ونصبت رادرات قوية قادرة على رصد اي طائرات غريبة تدخل الاجواء العراقية ضمن مشروع موازنة 2021 خاصة وان نصب الرادار والمنظومة بحاجة ماسة الى مبالغ مالية كبيرة”.

وتوقع العزاوي،ان” تشهد سماء العراق تغيرات ايجابية خلال 2021 من خلال تعزيز قدرات الدفاع الجوي والجهات الساندة في ملف الدعم لتكون على اهبة الاستعداد لمواجهة اي خروقات للسيادة الوطنية”.انتهى/ 25 ف

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