نائب رئيس البرلمان: تقارب كبير في وجهات النظر بين بغداد واربيل

2021/02/11 | 09:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، الخميس، وجود تقارب كبير في وجهات النظر بين بغداد واربيل ، لافتا إلى أن من اهم الأسس التي يجب أن تكون بوابة لإيجاد حلول جدية هي الاحتكام الى الدستور.وقال الحداد في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين بغداد واربيل ، ومباحثات وفد الإقليم مع اللجنة المالية النيابية اتسمت بالصراحة والشفافية والجدية”،وأضاف، أن «الاقليم قدم جميع البيانات والارقام والمعلومات الى الحكومة الاتحادية وقد تم عقد اجتماع ناجح ومثمر بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الاقليم».وأوضح الحداد، أن «من اهم الأسس التي يجب أن تكون بوابة لإيجاد حلول جدية هي الاحتكام الى الدستور من قبل جميع الأطراف لتحديد الالتزامات والحقوق، والاستمرار في الحوار والتواصل بهدف ايجاد الحلول وليس التأزيم وتعميق الخلافات مع تغليب المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على التوافقات والشراكات الوطنية».



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