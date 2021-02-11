موقع أميركي يرشح 6 هدايا غير تقليدية لـ’عيد الحب’

2021/02/11 | 09:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

مع اقتراب موعد عيد الحب (الفالنتين)، يتبادر إلى الأذهان السؤال الأهم والأكثر صعوبة، ما هي الهدية المناسبة لحبيبك أو شريك حياتك؟

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الإجابة عن هذا السؤال طالما حيرت كثيرين ممن يبحثون عن هدية تعبر عن أحاسيسهم للحبيب وفي نفس الوقت تفوق التوقعات وتخرج عن دائرة النمطية والتكرار الممل.

ونشرموقع "إيميدج داون" الأمريكي، وتابعه "ناس" (11 شباط 2021)، تقرير، رصد أبرز الهدايا غير التقليدية لمساعدة الأحبة في اتخاذ القرار المصيري بشأن هدايا عيد الحب.

1- شموع عطرية

تضفي الشموع العطرية أجواء رومانسية على أي مكان، لذا تعتبر هدية مميزة لتقديمها إلى شريكتك، خاصةً مع إمكانية اختيار روائح مميزة ومفضلة للحبيبة.

2- حقائب اليد

إذا كنت تبحث عن هدية مميزة وفي نفس الوقت لا تكلفك مبلغًا باهظًا، عليك بحقائب اليد المشغولة يدويًا.

وتعشق أغلب النساء حقائب اليد، خاصةً تلك المصنوعة خصيصًا من أجلهن، لذلك بإمكانك أن تضفي طابعًا حميمًا على الحقيبة من خلال تصميم رسم مخصص ومميز من أجلها على الحقيبة.

3- نبات منزلي

أصبح تزيين المنزل بنباتات منزلية من أحدث صيحات الديكور حاليًا، وبدلًا من تقديم باقة زهور لشريكك أو شريكتك تدوم أسبوعا على أقصى تقدير، بإمكانك تقديم نبتة صغيرة تعيش أعوام.

وتوجد كثير من المواقع المختصة ببيع نبتات منزلية مثل الصبار وزهر الريحان والياسمين وغيرها، وبالتالي لن تجد مشقة في اختيار هذه الهدية.

4- مستحضرات عناية بالبشرة

تحب كل النساء الاهتمام ببشرتها وشعرها، وغالبًا ما تكلفها هذه المستحضرات ثروة كبيرة، لذلك يعتبر اختيار أدوات عناية بالبشرة لحبيبتك مثالًا على مدى اهتمامك بها وبأنوثتها.

5- المجوهرات

تمثل المجوهرات هدية كلاسيكية للحبيبة، إذ من الصعب أن تجد أنثى لا تعشق المجوهرات، لكن نظرًا لارتفاع أسعارها بإمكانك اللجوء إلى بدائل أرخص مثل الفضة أو تلك المشغولة يدويًا، إلا إذا كانت رصيدك البنكي يكفي لتلبية هذه الأمنية النسائية الأبدية.

6- رسائل غرامية

كانت الرسائل الغرامة قديمًا وسيلة التواصل الوحيدة بين المحبين اللذين فرقت بينهم المسافات، ولكن في عصر التكنولوجيا انقرضت هذه الوسيلة.

ومع ذلك بوسعك استغلال الفالنتين لإعادة زمن الرسائل الغرامية وتبادل بطاقات حب مع شريكتك، علما بأنها تترك انطباعا ومشاعر فياضة تدوم طويلا بين الحبيبين.

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