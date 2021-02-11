الاستخبارات العسكرية تضبط صواريخ وعتاد من مخلفات داعش في الأنبار

2021/02/11 | 09:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، ضبط صواريخ وعتاد من مخلفات داعش في محافظة الانبار.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ضمن مهامها للبحث والتفتيش عن مخلفات اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء …

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