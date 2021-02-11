الاستخبارات العراقية تضبط صواريخا وعتادا لـ ’داعش’ بالانبار

2021/02/11 | 09:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، ضبط صواريخ وعتاد من مخلفات جماعات "داعش" الوهابية في محافظة الانبار غربي البلاد....

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