2021/02/11 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

قرر مصرف الرشيد، اليوم الخميس، شمول منتسبي هيئة الحشد الشعبي بسلفة الماستر كارد(نخيل) اسوة بمنتسبي موظفي دوائر الدولة كافة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أنه “تقرر شمول منتسبي هيئة الحشد الشعبي الموطنة رواتبهم لدى المصرف بسلفة الماستر كارد(نخيل) اسوة بمنتسبي موظفي دوائر الدولة”.

واضاف ان “التعليمات تضمنت منح المنتسب سلفة كحد اعلى (١٠) ملايين وحسب حدود صافي الراتب “، مبينا أن من “بين الشروط ألاّ يتجاوز عمر المستلف السن المقرر بقانون الخدمة المشمول بها في نهاية مدة السلفة”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلفة من 10 ملايين يقدمها مصرف الرشيد لـ “فئة واحد”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلفة من 10 ملايين يقدمها مصرف الرشيد لـ “فئة واحد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).