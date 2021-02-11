الشمري: مواد بالموازنة ستجعل الاراضي الزراعية عرضة للفساد

2021/02/11 | 09:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

حذر رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، الخميس، من أن عدم حذف مادتين في موازنة 2021 قد يفتح باب التلاعب والتزوير والفساد بأراضي الدولة، بينما أكد ان المادتين “42،41” من مشروع قانون الموازنة تسمحان ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لمن يمتلك حق التصرف بها.

وقال الشمري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “تلك الفقرات تؤثر في هيبة الدولة لذا طالبنا اعضاء اللجنة المالية بحذف تلك الفقرات حفاظا على ممتلكات الدولة وعدم العبث بالاراضي الزراعية».

وأضاف، أن “تلك الفقرات ستجعل الاراضي الزراعية عرضة للفساد والمفسدين لذا لن نسمح ببيع الاراضي الزراعية، ولا يمكن تمرير هذه الفقرات داخل قبة البرلمان وان تبقى الاراضي على ما هي عليه حفاظا على المال العام وعدم التلاعب بالممتلكات العامة للدولة».



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