2021/02/11 | 09:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "دانة غاز" تحقق 32 مليون دولار أرباحاً من عملياتها بإقليم كوردستان وتستعد لحفر آبار جديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/11 | 09:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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