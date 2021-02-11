نائب عن نينوى :الجانب السوري سلم العراق 100 ارهابي عند المنطقة الحدودية

2021/02/11 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري :" ان الجانب السوري سلم القوات العراقية 100 ارهابي من العراقيين عبر منفذ ربيعة الحدودي ، شمال غرب الموصل ".وقال الشمري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان هؤلاء الارهابيين كانوا محتجزين لدى السلطات السورية ، وقد تسلمتهم الجهات الامنية العراقية بشكل اصولي "./ انتهى

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