2021/02/11 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس معتدل اليوم وغداً..ومحافظة عراقية تسجل درجة حرارة عليا تصل إلى 25 مئوية

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