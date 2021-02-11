عبدالله الرويشد يُطلق ’’التقينا’’ غداً

2021/02/11 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

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يطلق الفنان عبدالله الرويشد أغنية جديدة بعنوان "التقينا" غدا.

وقال الرويشد، عبر صفحته على "تويتر"، إن أغنية جديدة بعنوان "التقينا" تنطلق غدا، بالتعاون مع شركة روتانا، وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور معربين عن اشتياقهم لجديد مطربهم المفضل.

وكشف عن مطلع الأغنية في ملصق آخر يحمل صورته، جاء فيه: "التقينا...



عمري كله كان بيدك، فرصة وضاعت من ايديك، أنا آسف لازم أمشي، في غيرك ينتظرني".

من جانبه، علق الموزع الموسيقي محمد علي على ملصق الأغنية، معربا عن سعادته بالتعاون مع سفير الأغنية الخليجية في "التقينا"، التي يترقبها جمهوره وعشاقه بالوطن العربي.

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