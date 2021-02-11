فورمولا 1.. تصويت على تغيير طريقة التأهل لتحديد المنطلقين

2021/02/11 | 10:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوت فرق الفورمولا 1 اليوم الخميس لاختيار "السباق القصير" بدلا من التصفيات التي تجرى عادة لتحديد مراكز المنطلقين في السباق الرئيسي.

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