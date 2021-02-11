احصائيات صادمة.. الألغام والقنابل غير المنفلقة تفوق عدد سكان العراق

2021/02/11 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز

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قدَّرت الأمم المتحدة عدد المقذوفات غير المنفلقة في العراق بـ 50 مليونا.

مدير قسم معالجة القنابل في مديرية الدفاع المدني بوزارة الداخلية العميد شهاب احمد عبد قال في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "ملف الألغام والمخلفات الحربية واسع وكبير ولا يمكن انهاؤه بعام او اثنين".

واضاف أن "تقارير الأمم المتحدة الأخيرة قدرت عدد المقذوفات الحربية الموجودة في العراق بـ 50 مليون مقذوف"، منوها الى ان "ملاكات المديرية نفذت خلال العام الماضي 567 واجباً في المحافظات رفعت خلالها 33 الفا و333 مقذوفاً".ويشير خبراء إلى أن 1200 كيلومتر من مساحة الحدود العراقية الإيرانية ملوثة بالألغام والقنابل، مع وجود تجمعات سكانية مهددة بسبب احتمال انفجار الألغام والقذائف، بالإضافة إلى وجود 90 منطقة ملوثة إشعاعياً في جنوب البلاد بسبب اليورانيوم المنضّب الذي استخدمته قوات التحالف أبان غزو العراق، الى جانب ما خلّفه تنظيم داعش.

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