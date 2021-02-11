المفوّضية تمدد فترة تسجيل التحالفات.. وتخاطب الأحزاب: استغلوا الفرصة

2021/02/11 | 10:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

اعلنت مفوضية الانتخابات عن تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية، فيما موافقتها على اجراء تغيير بمراكز الاقتراع بالنسبة للأبناء من دائرة إلى أخرى داخل المحافظة الواحدة او من محافظة إلى اخرى.

وقالت المفوضية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «مجلس المفوضين اصدر قراراً بتمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية نهاية يوم 27/2/2021، بغية فسح مجال اوسع للتحالفات السياسية لاجراء عملية التسجيل وتحديث بيانات الاحزاب المنضوية في داخل التحالفات المسجلة سابقًا».

ودعت المفوضية الى «استغلال هذه المدة وتسجيل التحالفات من خلال مراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية ضمن هذا التاريخ لكي يتسنى للمفوضية الاستمرار بعملها وفق الجدول الزمني المحدد لاجراء انتخاب مجلس النواب العراقي ٢٠٢١».

كما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات موافقتها على اجراء تغيير بمراكز الاقتراع بالنسبة للأبناء من دائرة إلى أخرى داخل المحافظة الواحدة او من محافظة إلى اخرى. وقالت المفوضية في بيان منفصل تلقى إن «رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرروا السماح للأبناء بإجراء عملية تغيير مركز الاقتراع من دائرة إلى دائرة أخرى داخل المحافظة او من محافظة إلى أخرى؛ استثناءً من حالات إيقاف التغيير». ودعت المفوضية «الناخبين المشمولين بالقرار والراغبين بإجراء عملية التغيير، إلى مراجعة مركز التسجيل الكائن ضمن الرقعة الجغرافية للعائلة مستصحبين معهم البطاقة التموينية التي تتضمن اسماءهم مع أسماء العائلة، و هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية او البطاقة الوطنية الموحدة لغير المسجلين بايومتريا سابقا».

وعلى صعيد متصل، أعلنت مفوضية الانتخابات «وضع آليات جديدة لتسهيل إجراءات التسجيل البايومتري للناخبين المشمولين بالتصويت العام والمقيمين في محافظات غير محافظاتهم الأصلية تتيح تسجيلهم بايومتريا في اي محافظة يتواجدون فيها وفق بياناتهم في محافظاتهم الأصلية وبحسب الوثائق الثبوتية المقدمة من قبلهم، على أن يتم استلام بطاقاتهم و تصويتهم يوم الاقتراع في محافظاتهم الاصلية».

إلى ذلك، التقى جليل عدنان خلف، رئيس مجلس المفوّضين في المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات، محمّد الحلبوسي رئيس مجلس النوّاب العراقي، وقد حضر اللقاء أعضاء من اللجنة القانونية النيابية، ووزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية، ووكيل وزير الداخلية، وممثّلان عن هيئتي المساءلة والعدالة، والنزاهة.

وعرض رئيس مجلس المفوّضين في اللقاء أبرز ما أنجزته مفوّضية الانتخابات من أعمال وإجراءات بحسب الجدول العملياتي الفنّي والتوقيتات الزمنية الخاصّة بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكّدًا تكثيف الجهود لاستكمال عمليات التسجيل البايومتري للناخبين وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية لناخبي الداخل والخارج والنازحين، فضلًا عن إعطاء الوقت الكافي لتسجيل التحالفات السياسية والمرشّحين، مجدّدًا تأكيد التزام المفوّضية بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، على الرغم من تحدّيات المرحلة الراهنة.

و من جهة أخرى، حثَّ رئيس مجلس النوّاب العراقي الجهات ذات العلاقة على توفير الدعم الكامل لعمل المفوّضية من أجل إجراء العملية الانتخابية وإنجاحها، مؤكّدًا في الوقت نفسه ضرورة قيام المؤسّسات الحكومية الساندة للمفوّضية مثل (هيئة المساءلة والعدالة، الأدلة الجنائية، هيئة النزاهة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية) المعنيّة بتدقيق موقف سلامة أسماء المرشّحين للانتخابات ومدى مطابقتهم لشروط الترشيح من عدمه، موجّهًا بتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع المفوّضية؛ لتسهيل إجراءات البتّ بموقف سلامة أسماء المرشّحين للانتخابات، والإسراع في الإجابة عن استفسارات المفوّضية في مدّة لا تتجاوز (15) يومًا، وكلّ جهة بحسب اختصاصها بعيدًا عن الروتين والتعقيدات الإدارية.

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