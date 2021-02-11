«حزبه يكتبه».. أردوغان في طريقه لتغيير دستور تركيا

2021/02/11 | 10:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الدستور الجديد للبلاد الذي يهدف حزب «العدالة والتنمية» إلى وضعه، سيكون الدستور المدني الأول في تاريخ الجمهورية، جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي أمام كتلة حزبه النيابية في البرلمان، بالعاصمة أنقرة.

وأعرب عن ثقته أن الدستور الجديد سيساهم في تتويج أهداف الجمهورية التركية في مئوية تأسيسها، عام 2023.



وأكد أنه «في حال وافق حزب الحركة القومية، شريكنا في تحالف الشعب، على مقترح الدستور الجديد، سنحظى بفرصة إعداد أول دستور مدني في تاريخ البلاد وعرضه على أبناء الشعب وسط أجواء من الحرية والديمقراطية».



وأشار إلى أن الأوضاع في تركيا مناسبة اليوم للحديث والتناقش حول الدستور الجديد.

وأضاف: «إننا بحاجة إلى سقف أقوى لاستغلال الفرصة الماثلة بين يدينا لتبوء المكانة التي تستحقها تركيا في ظل تغير موازين القوى السياسية والاقتصادية حول العالم».



وأوضح أن «الدساتير تحتاج بطبيعتها إلى تأييد جميع أبناء الشعب أو الأكثرية المطلقة على أقل تقدير، وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال تحضير نموذج يقابل تطلعات كافة أطياف المجتمع».

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