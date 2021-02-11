محافظ البصرة يعتزم مخاطبة مجلس الوزراء لبيان الرأي بشأن توزيع الأراضي على موظفي الأجور

2021/02/11 | 10:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / صفاء الفريجي

عقد رئيس لجنة السكن العليا في محافظة البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني الاجتماع الدوري الخاص بلجنة السكن والذي جرى بحضور اعضاء لجنة السكن من مختلف دوائر الدولة وقسم الاسكان في ديوان المحافظة فضلاً عن حضور رئيس الادعاء العام القاضي عادل فضالة المالكي الذي قدم شرحاً خلال الاجتماع حول بعض القوانين من ضمنها القانون الذي يتعلق باستحقاقات الموظفين الاجور والعقود والملاك من ناحية توزيع الاراضي السكنية على مستحقيها.

وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص ان الاجتماع الدوري للجنة السكن بحضور اعضاء لجنة السكن في مختلف دوائر الدولة وتم فيه التأكيد على توزيع قطع الاراضي السكنية على مختلف الشرائح المستحقة وفق ضوابط لجنة السكن ومن ضمنهم عوائل الشهداء والجرحى من القوات الأمنية والحشد الشعبي فضلاً عن المستحقين في مختلف دوائر الدولة والشرائح الاخرى.

وأضاف محافظ البصرة ان الاجتماع مع لجنة السكن تم فيه مناقشة شمول كل الموظفين العقود في مختلف دوائر الدولة بتوزيع قطع الاراضي السكنية اسوة بموظفي الملاك الدائم حسب الضوابط الموضوعة من قبل لجنة السكن، مبيناً انه سيتم ايضاً مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل محافظ البصرة حول بيان رأي في ان تحسب خدمة (٥) سنوات من اول المباشرة للاجير او من تاريخ التعاقد لغرض شمولهم بتوزيع الأراضي السكنية.

كما أصدر محافظ البصرة أسعد العيداني خمس تغييرات إدارية في مهام معاوني المحافظ.

وجاء في أمر إداري أصدره العيداني «تدوير مهام» خمسة من معاوني المحافظ لدوائر العمل والشؤون الاجتماعية، عرب الجزائري، والزراعة وشؤون الأقضية والنواحي، مهند السعد، والشباب والرياضة، معين الحسن، والبلدية والبلديات، علي حسين عزيز، والطرق والجسور، حسن النجار.

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