تطعيم 13 مليون في بريطانيا بجرعة واحدة على الأقل ضد كورونا

2021/02/11 | 10:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في لندن أمس الأربعاء، إن أكثر من 13 مليون شخص في بريطانيا تلقوا حتى الآن أول جرعة من اللقاحات ضد كورونا.

وتمضي الحكومة في طريقها للوصول إلى هدفها الذي أعلنته، وهو توزيع 15 مليون جرعة أولى بحلول منتصف فبراير(شباط).



وحصل حوالي 520 ألف بريطاني على جرعة ثانية.

وفي إنجلترا، طُعم بالفعل واحد من كل أربعة بالغين، وفقاً للحكومة.

وسجلت البلاد الأربعاء ما يزيد قليلاً على 13 ألف إصابة، وأكثر من ألف وفاة إضافية، في انخفاض للحصيلتين.

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