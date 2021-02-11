منظمة الامل تبادر بترميم مكتبة كركوك المركزية

2021/02/11 | 10:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمبادرة من منظمة الامل العراقية تمت المباشرة بترميمات مكتبة كركوك المركزية التي تشمل صبغ واجهة البناية وقاعة المطالعة وعمل ماستك على سطح البناية.

وفي هذا السياق ثمنت مديرة المكتبة ناسكة سلام الجهود التي قدمتها المنظمة في دعمها لهذا الصرح الثقافي الذي وجد لخدمة مثقفي وقراء مدينة كركوك بمختلف قومياتهم واطيافهم.

هذا وذكر مصدر من منظمة الامل العراقية انه وضمن المبادرات المجتمعية في مشروع "بناء سبل عيش مستدامة للشباب والنساء في العراق" بادرت جمعية الامل العراقية من خلال مجموعة من متطوعي المشروع بترميم المكتبة المركزية العامة في كركوك لاهمية هذا الصرح الثقافي الكبير في المدينة والذي يعاني من اهمال كبير، وان المنظمة تعمل جاهدة لترميم اكبر حزء ممكن من هذا الصرح، موضحا ان مكتبة كركوك المركزية تعتبر الموقع العاشر الذي تستهدفه حملة ترميمات البرنامج.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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