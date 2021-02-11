قرارات جديدة بشأن الانتخابات المقبلة

2021/02/11 | 10:10 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، موافقتها على اجراء تغيير بمراكز الاقتراع بالنسبة للأبناء من دائرة إلى أخرى داخل المحافظة الواحدة او من محافظة إلى اخرى.

وقالت المفوضية في بيان إن "رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرروا السماح للأبناء بإجراء عملية تغيير مركز الاقتراع من دائرة إلى دائرة أخرى داخل المحافظة او من محافظة إلى أخرى؛ استثناءً من حالات إيقاف التغيير".

ودعت المفوضية "الناخبين المشمولين بالقرار والراغبين بإجراء عملية التغيير، إلى مراجعة مركز التسجيل الكائن ضمن الرقعة الجغرافية للعائلة مستصحبين معهم البطاقة التموينية التي تتضمن اسماءهم مع أسماء العائلة، و هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية او البطاقة الوطنية الموحدة لغير المسجلين بايومتريا سابقا".

وعلى صعيد متصل، أعلنت مفوضية الانتخابات "وضع آليات جديدة لتسهيل إجراءات التسجيل البايومتري للناخبين المشمولين بالتصويت العام والمقيمين في محافظات غير محافظاتهم الأصلية تتيح تسجيلهم بايومتريا في اي محافظة يتواجدون فيها وفق بياناتهم في محافظاتهم الأصلية وبحسب الوثائق الثبوتية المقدمة من قبلهم، على أن يتم استلام بطاقاتهم و تصويتهم يوم الاقتراع في محافظاتهم الاصلية".

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