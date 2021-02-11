مصرع 4 أشخاص في حريق شمال موسكو

2021/02/11 | 10:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت المديرية الإقليمية التابعة للجنة التحقيق الروسية، أن 4 رجال لقوا حتفهم في حريق اندلع في منشأة اقتصادية في قرية “اوليني روغ-2″، بالقرب من مدينة تفير الواقعة شمال موسكو.وذكرت أنه تم العثور على 4 جثث، بعد إخماد النيران.وأشارت المديرية، إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا، لتحديد أسباب الحريق وملابساته.



ويجري كذلك تحديد هويات القتلى.



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