النزاهة تستعين بشركات محترفة للتفاوض مع الدول لإعادة الاموال المنهوبة

2021/02/11 | 10:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، سعيها ضمن القانون لإستعادة الاموال المنهوبة من الخارج.وقال رئيس الهيئة، القاضي علاء جواد حميد، في تصريح صحفي، إن “الهيئة تسعى وفق القانون بطلب المساعدة ضمن اتفاقية مكافحة الفساد الدولية او الاستعانة بالشركات المحترفة او التفاوض مع الدول المجاورة ذات السيادة لطرح ملف تسليم المدانين المكتسبة احكامهم الدرجة القطيعة […]

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