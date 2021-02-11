رئيس هيئة النزاهة يؤكد توجه العراق للاستعانه بالشركات العالمية لاسترداد الاصول من المدانين والاموال المهربة

2021/02/11 | 12:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (علاء جواد حميد) أن الاستعانة بالشركاتِ العالميَّةِ التي تمتلكُ الخبرةَ والكفاءةَ في مجال استردادِ الأصولِ من المُدانينَ المحكومينَ والأموالِ المُهرَّبةِ إحدى الحلول التي ستلجأ الهيئة إليها، بعدَ إعدادِ ملفَّاتٍ دوليَّةٍ بذلك.وأشار خلال كلمته … Readmore

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