2021/02/11 | 12:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني تعلن السيطرة على تسرب في أحدى خزانات الغاز بمصفى القيارة المركز الخبري الوطني.

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