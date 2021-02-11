الديمقراطي الكردستاني: المشكلة بين بغداد واربيل سياسية بحته اختلقها بعض الاحزاب لتحقيق اهداف معينة

2021/02/11 | 12:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان ، ان المشكلة بين بغداد واربيل هي مشكلة سياسية بحتة اختلقها بعض الأحزاب لتحقيق أهداف محددة.وقال باجلان: ان “الوفد الحكومي الذي وصل الى بغداد امس سيعمل في محاولة اخيرة على تقديم ما … Readmore

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