الخلية تعلن السيطرة على حادثة مصفى القيارة دون سقوط ضحايا

2021/02/11 | 12:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، السيطرة على الحريق الذي اندلع بأحد الخزانات النفطية في مصفى القيارة.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 شباط 2021)، ان "فرق الدفاع المدني والجهات الساندة لها تسيطر على تسرب في إحدى خزانات الغاز بمصفى القيارة بمحافظة نينوى نتيجة خلل فني، دون تسجيل خسائر بشرية".

و اندلع حريق، الخميس، في أحد خزانات النفط بحقول القيارة جنوب مدينة الموصل.

وقال مدير الدفاع المدني في المحافظة، العميد حسام خليل، في بيان مقتضب، تلقى "ناس" (11 شباط 2021)، نسخة منه، ان "الحريق اندلع قرب منصات احدى الخزانات وفرق الدفاع المدني سيطرت على الموقف واوشكت على اخماد الحريق بشكل كامل".

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