2021/02/11 | 12:24 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – السعر في بورصة الكفاح

145,900

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

145,500

146,250

البصرة / بورصة

145,800

الموصل / جملة

146,000

السليمانية / بورصة

145,950

اربيل / بورصة

146,000

ميسان / جملة

145,900

النجف / بورصة

146,000

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار في التعاملات المحلية لليوم الخميس 7 SKY TV.

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