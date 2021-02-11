2021/02/11 | 12:24 - المصدر: سفن سكاي
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار صرف الدولار في التعاملات المحلية لليوم الخميس) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد – السعر في بورصة الكفاح
145,900
السعر في الصيرفات ( تقريبي )
145,500
146,250
البصرة / بورصة
145,800
الموصل / جملة
146,000
السليمانية / بورصة
145,950
اربيل / بورصة
146,000
ميسان / جملة
145,900
النجف / بورصة
146,000
هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار في التعاملات المحلية لليوم الخميس 7 SKY TV.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار صرف الدولار في التعاملات المحلية لليوم الخميس) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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