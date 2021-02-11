2021/02/11 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد البابا فرنسيس يلتقي بمكتب السيد

السيستاني في النجف الأشرف

يتبع

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