مباحثات حول المحكومين بقضايا الإرهاب من الفرنسيين في العراق

2021/02/11 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي

الدكتور فائق زيدان في مكتبه، اليوم

الخميس، السفير الفرنسي في العراق

السيد برنو أوبير والقائم بالاعمال

السيد جان نويل والمستشارة السيدة

كَلوي بودرو.

وذكر المركز ا

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