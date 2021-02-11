بالصور.. أندلاع حريق في مصفاة القيارة جنوبي نينوى

2021/02/11 | 12:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

نشب حريق، الخميس، بخزان للنفط الخام في مصفاة القيارة جنوبي مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقال مراسلنا: أن ألسنة النيران اندلعت في أحد الخزانات بعد لحظات من سماع دوي انفجار غامض، وحتى الان لم يبن طبيعة الانفجار.

من جهته ذكرت خلية الإعلام الأمني، أن فرق الدفاع المدني والجهات الساندة لها تسيطر على تسرب في إحدى خزانات الغاز بمصفاة القيارة بمحافظة نينوى نتيجة خلل فني، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي الشأن ذاته، قال المقدم سعد الجبوري مسؤول اعلام الدفاع المدني في نينوى، إن “فرقنا الان متواجدة في مكان الحريق، واقتربنا من السيطرة عليه”.

وأضاف “حتى الان نحن في وضع جيد ومنعنا النيران من الانتشار والوصول الى الخزانات والعوازل الاخرى”.

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