الإعلام الأمني تعلن السيطرة على تسرب في أحد خزانات الغاز بمصفى القيارة

2021/02/11 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، السيطرة على تسرب في أحد خزانات الغاز بمصفى القيارة.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “فرق الدفاع المدني والجهات الساندة لها سيطرت على تسرب في إحدى خزانات الغاز بمصفى القيارة بمحافظة نينوى نتيجة خلل فني، دون تسجيل خسائر بشرية”.

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