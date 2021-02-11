2021/02/11 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق مصفاة القيارة دون تسجيل خسائر بشرية

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