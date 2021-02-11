هيأة النزاهة: إعادة ومنع هدر أكثر من 1،2 ترليون دينار خلال 2020

2021/02/11 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن إعادة ومنع هدر أكثر من 1،2 ترليون دينار خلال 2020.

وقالت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2020 الذي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها بناءً على إجراءاتها والتي تمَّت إعادتها حقيقةً إلى حساب الخزينة العامَّة بلغ مجموعها (702,593,974,949) مليار دينار، و(481,934,358) مليون دولار أمريكي".

وأوضحت الهيئة أنها "عملت على (13482) قضيَّـة جزائيَّة بلغ عدد المُتَّهمين فيها (8891) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (12007) تهمٍ، بينهم (63) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت لهم (92) تهمةً، و(449) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت لهم (701) تهمة".

ولفتت إلى "صدور (639) حكماً بالإدانة (854)، من بينها (4) أحكام إدانةٍ بحقِّ (4) وزراء ومن هم بدرجتهم، و(37) حكماً بحقِّ (29) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم".

وأشارت إلى أنها "نظرت (28057) بلاغاً وإخباراً وقضيَّةً جزائيَّةً خلال المُدَّة ذاتها، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (7386) قضيَّة".

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